الخارجية الفلسطينية: وقف الحرب في غزة كان هدف منذ عامين

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، الخميس، إن وقف الحرب في غزة كان هدف القيادة الفلسطينية منذ نحو عامين، مؤكدة أن الجهود الدبلوماسية مستمرة لتحقيق هذا الهدف وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني.

كما أضافت الوزارة في تصريحات لـ”العربية” أن مؤتمر نيويورك الأخير خلق زخماً دولياً مهماً، وساهم في زيادة الضغوط على إسرائيل لدفعها نحو الالتزام بمسار سياسي واضح يضمن إنهاء الحرب وبدء عملية سلام حقيقية.

وأكدت الخارجية الفلسطينية أن السلطة الفلسطينية مستمرة في عملية الإصلاح الداخلي، مشيرة إلى أن ذلك “لا يعرقل قيامها بمسؤولياتها الوطنية والسياسية تجاه الشعب الفلسطيني في هذه المرحلة الحساسة”.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن مساء أمس الأربعاء 8\10\2025 التوصل لاتفاق بين الجانبين على المرحلة الأولى من خطة غزة، وهي اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى ما قد يمهد الطريق لإنهاء حرب دامية مستمرة منذ عامين.

إلى ذلك، أشارت مصادر مصرية مطلعة إلى أن فريقاً مشتركاً يضم مصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة فضلا عن ممثلين عن حماس وإسرائيل، سيعمل ضمن غرفة عمليات مشتركة لضمان تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق، ما يمنع أي احتكاك أو خلاف قد يفجر الوضع، وفق ما نقلت وسائل إعلام مصرية.