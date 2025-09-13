الخارجية القطرية: القمة الإسلامية في الدوحة ستناقش مشروع قرار بشأن الهجوم الإسرائيلي على قطر

أكدت وزارة الخارجية القطرية اليوم السبت أن القمة العربية الإسلامية الطارئة ستعكس تضامنا عربيا إسلامياً ضد العدوان الإسرائيلي.

وأوضح مستشار رئيس مجلس الوزراء، المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية ماجد بن محمد الأنصاري، أن القمة الطارئة التي تستضيفها الدوحة الاثنين ستناقش مشروع قرار بشأن الهجوم الإسرائيلي على دولة قطر، والمقدم من الاجتماع التحضيري لوزراء خارجية الدول العربية والإسلامية المقرر الأحد.

كما شدد على أن انعقاد القمة في هذا التوقيت يعكس التضامن العربي والإسلامي مع قطر في مواجهة “العدوان الإسرائيلي الجبان” الذي استهدف مقرات سكنية لعدد من قادة حركة حماس، مؤكدًا رفض الدول المشاركة لـ “إرهاب الدولة” الذي تمارسه إسرائيل.

تأتي القمة في ظل التطورات المتسارعة بالمنطقة والدعوات لتوحيد الموقف العربي تجاه الاعتداءات الإسرائيلية، وذلك بعد أيام قليلة على الغارة التي شنتها إسرائيل على مجمع في الدوحة، كان يضم قادة من حركة حماس اجتمعوا لمناقشة مقترح أميركي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتبادل الأسرى.

لاسيما أن تلك الضربة على العاصمة القطرية التي تؤدي دور الوسيط في المفاوضات لوقف إطلاق النار في غزة، أثارت غضباً عربياً ودوليا. حتى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وجّه انتقادا نادرا لحليفه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وعبر عن امتعاضه قائلا إنه “ليس سعيدا”.

في حين شدد رئيس الوزراء القطري في وقت سابق على أن نتنياهو “يجب أن يُساق إلى العدالة”، مضيفا أن الهجوم “قضى على أي أمل” لإطلاق سراح الرهائن في غزة.

لقاء وزير الخارجية القطري مع ترامب

“لقاء رائع”، هكذا وصف دبلوماسي قطري اللقاء الذي جمع الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، في نيويورك مساء الجمعة (بالتوقيت المحلي)

وكتب نائب رئيس البعثة القطرية في واشنطن، حمد المفتاح، في تغريدة على حسابه في إكس اليوم السبت، ” عشاء رائع مع الرئيس. انتهى للتو!”

أتى ذلك، بعدما أفاد مصدر مطلع بأن الاجتماع بين ترامب وآل ثاني استمر ساعتين وناقش عدة ملفات، وكان إيجابياً جداً.

فيما حضر اللقاء المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف أيضاً، وفق ما نقلت بحسب مراسلة شبكة “NewsNation”، كيلي ماير.

وكان رئيس الوزراء القطري التقى قبل ذلك، نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيا أيضاً، فيما وصف الاجتماع بالإيجابي.

انتقاد نتنياهو

كما وصفت الخارجية القطرية الهجوم “بالغادر” الذي يتسق مع إرهاب دولة.