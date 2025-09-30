الخارجية القطرية: تركيا ستنضم إلى اجتماع فريق الوساطة بشأن غزة

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية الثلاثاء أن تركيا ستنضم إلى اجتماع فريق الوساطة بشأن غزة المقرر اليوم في قطر.

وأضاف المتحدث أن قطر راضية عن الضمانات الأمنية الأمريكية التي تلقتها عقب الهجمات الإسرائيلية على الدوحة.

هذا وأشاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الثلاثاء بـ”جهود وقيادة” الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة، وذلك بعد حصول ترامب على موافقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على مقترح سلام ترعاه واشنطن.

وكشف البيت الأبيض عن خطة مكونة من 20 نقطة تتضمن وقف إطلاق النار فورياً، ومبادلة الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس بسجناء فلسطينيين لدى إسرائيل، وانسحاباً إسرائيلياً تدريجياً من غزة، ونزع سلاح حماس، وتشكيل حكومة انتقالية بقيادة دولية.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت حركة حماس ستقبل الاتفاق.

وقال أردوغان، الذي التقى ترامب الأسبوع الماضي في البيت الأبيض لأول مرة منذ ست سنوات: “أثني على جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقيادته الرامية إلى وقف إراقة الدماء في غزة والتوصل إلى وقف إطلاق النار”. وأضاف في منشور على منصة إكس أن تركيا ستواصل المساهمة في العملية “بهدف إقامة سلام عادل ودائم يحظى بقبول جميع الأطراف”.

وتعد تركيا من أشد منتقدي الهجوم الإسرائيلي المستمر منذ عامين على غزة، ووصفت هذه العمليات بأنها “إبادة جماعية”، وعلقت جميع التعاملات التجارية مع إسرائيل، داعية إلى اتخاذ إجراءات دولية ضد نتنياهو وحكومته، والمطالبة بحل الدولتين.

وأشار مصدر في وزارة الخارجية التركية إلى أن وزير الخارجية هاكان فيدان ناقش مقترح ترامب في اتصال هاتفي مع نظرائه من السعودية وقطر والأردن مساء أمس الاثنين.