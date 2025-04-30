الخارجية القطرية: تهويد القدس جزء من سياسة الإبادة بحق الفلسطينيين

نددت قطر، إغلاق إسرائيل مؤسسة صندوق ووقفية القدس الفلسطينية، وحذرت من سياسات تهويد المدينة المحتلة ضمن حرب الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني.

والاثنين، أعلنت محافظة القدس الفلسطينية أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير “أصدر أمرا بإغلاق مكتب صندوق ووقفية القدس”؛ بدعوى ارتباطها بالسلطة الوطنية الفلسطينية.

وقالت الخارجية القطرية في بيان: “تدين دولة قطر إغلاق الاحتلال الإسرائيلي صندوق ووقفية القدس، وتعده تصعيدا جديدا ضد الشعب الفلسطيني الشقيق ومؤسساته الوطنية”.

وصندوق ووقفية القدس تأسس عام 2014 هيئة مستقلة غير ربحية، بمبادرة أطلقتها مواطنون فلسطينيون لـتمكين وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني في القدس”، وفق موقعه الإلكتروني.

وكذلك يهدف إلى “العمل على تحقيق التنمية في القطاعات المختلفة، بما يحافظ على الهوية الوطنية والصمود الفلسطيني بالمدينة المقدسة”.

ولفتت الوزارة إلى “السياسات الإسرائيلية المنهجية الرامية إلى تهويد القدس وكسر صمود المقدسيين”.

ويتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المأمولة، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية التي لا تعترف باحتلال إسرائيل للمدينة عام 1967، ولا بضمها إليها في 1981.

وحذرت الخارجية القطرية من أن سياسات إسرائيل لتهويد القدس الشرقية “هي جزء من حرب الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين”.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 170 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

وبالتوازي مع إبادة غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى لاستشهاد أكثر من 958 فلسطينيا، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال 16 ألفا و400، وفق معطيات فلسطينية.

ودعت قطر المجتمع الدولي إلى “تحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية لإلزام الاحتلال بالامتثال لقرارات الشرعية الدولية”، وفق الوزارة.

الوزارة جددت الإعراب عن “موقف دولة قطر الثابت والدائم في دعم القضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني الشقيق، المستند إلى قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين”.

وأكدت ضرورة “إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية”.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل أراضي في فلسطين وسوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.