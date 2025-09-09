الثلاثاء 17 ربيع الأول 1447 ﻫ - 9 سبتمبر 2025 |
الخارجية القطرية: لن نتهاون مع السلوك الإسرائيلي المتهور!

منذ ساعة واحدة
وزارة الخارجية القطرية

أدانت دولة قطر الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف مقرات سكنية لعدد من أعضاء المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) بالدوحة، مشددة على أنها لن تتهاون مع هذا السلوك الإسرائيلي المتهور.

وفي بيان نشره المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري على منصة “إكس”، قالت الخارجية القطرية إن “الاعتداء الإجرامي انتهاك لكافة القوانين الدولية وتهديد خطير لأمن وسلامة القطريين والمقيمين”.

وأضافت الخارجية القطرية أن “دولة قطر تدين بشدة هذا الاعتداء وتؤكد أنها لن تتهاون مع هذا السلوك الإسرائيلي المتهور”، مضيفة أنها “لن تتهاون مع أي عمل يستهدف أمنها وسيادتها”.

وأوضحت أن “التحقيقات جارية على أعلى مستوى وسيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل فور توفرها”.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أنه استهدف قيادة حماس في العاصمة القطرية الدوحة، في حين أكد مصدر قيادي في الحركة للجزيرة أن إسرائيل استهدفت وفد حماس المفاوض أثناء اجتماعه في الدوحة لمناقشة مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

    المصدر :
  • الجزيرة

