الجمعة 13 ربيع الأول 1447 ﻫ - 5 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الخارجية القطرية: مباحثات في الدوحة مع الاتحاد الأوروبي بشأن غزة

منذ 17 ثانية
وزارة الخارجية القطرية

وزارة الخارجية القطرية

A A A
طباعة المقال

قالت الخارجية القطرية إن رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بحث، اليوم الجمعة، في الدوحة مع مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس الوضع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأضافت الوزارة، في بيان، أن رئيس الوزراء وزير الخارجية أكد ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

وشدد الشيخ محمد بن عبد الرحمن على ضرورة أن تفضي هذه الجهود إلى ضمان حماية المدنيين، والإفراج عن المحتجزين والأسرى، وتدفق المساعدات الإنسانية لمعالجة الأوضاع الكارثية في غزة.

وتقوم قطر بدور رئيسي في جهود الوساطة الرامية إلى التوصل لاتفاق على وقف الحرب المستمرة على غزة منذ نحو عامين، ووضع حد لمعاناة أكثر من مليوني فلسطيني في القطاع المحاصر.

والثلاثاء الماضي، قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن إسرائيل لم ترد بعد على مقترح الاتفاق الذي سلمه الوسطاء الشهر الماضي بشأن وقف إطلاق النار في غزة، ودعا المجتمع الدولي لموقف موحد لإيقاف إسرائيل، لا سيما مع تزايد التصريحات الإسرائيلية المتعلقة بفرض السيطرة على الضفة الغربية المحتلة.

    المصدر :
  • الجزيرة

المزيد من أخبار العالم

علم ليتوانيا
ليتوانيا: أميركا أبلغت دولا أوروبية بخفض المساعدات العسكرية
صحيفة تغطي المكالمة الهاتفية بين بوتين وترامب في كشك لبيع الصحف في موسكو. رويترز
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
الكرملين: بوتين وترامب قد يلتقيان مرة أخرى قريبا
صورة من الفيديو للأسير غاي دلال
غزة تحت القصف
فيديو.. كتائب القسام تبث كلمة لأسير إسرائيلي يتجول داخل غزة

الأكثر قراءة

الغارات على انصارية استهدفت مجمع لتصليح وصيانة الجرافات
فيديو.. ليل جنوب لبنان تحت النار!
العلم اللبناني
"نيويورك تايمز": لبنان مهدّد بحملة إسرائيلية جديدة إذا تأخر نزع سلاح حزب الله
العلم الايراني وعلم حزب الله
أموال إيرانيّة لـ"الحزب"... بوسائل جديدة