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الخارجية المصرية: على أمريكا أن توضح لإسرائيل عواقب عملية رفح

منذ 35 دقيقة
مشاهد من غزة

مشاهد من غزة

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قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري اليوم الاثنين 18 مارس/آذار 2024، إنه يتعين على الولايات المتحدة أن توضح لإسرائيل عواقب القيام بعملية عسكرية في رفح بجنوب قطاع غزة، إذ عبرت واشنطن عن معارضتها لمثل هذه الخطوة.

وقال شكري في مؤتمر صحفي في القاهرة مع فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (الأونروا) “التصريحات لا تكفي، ولا يكفي إعلان المعارضة، من المهم أيضا الإشارة إلى ماذا لو تم التحايل على هذا الموقف، وماذا لو لم يتم احترام هذا الموقف”.

كما حذر من أن العواقب الإنسانية والخسائر في الأرواح التي قد تترتب على الوضع ستكون “كارثية”.

    المصدر :
  • رويترز

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