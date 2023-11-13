الخارجية المصرية: معبر رفح مفتوح دائما لكن إسرائيل تعيق دخول المساعدات

جددت وزارة الخارجية المصرية التأكيد، يوم الاثنين، على أن معبر رفح مفتوح ولم يتم إغلاقه في أي مرحلة من المراحل، متهمة إسرائيل بعرقلة دخول المساعدات إلى غزة من خلال “الإجراءات والشروط المعيقة والمبررات الواهية”.

وعبر متحدث باسم وزارة الخارجية، في بيان، عن “الاستنكار الشديد لكل الادعاءات التي يتم الترويج لها بخلاف ذلك”، مؤكداً على “رفض مصر وعدم قبولها المزايدة على مواقفها الداعمة للحقوق الفلسطينية والمتضامنة بكل السبل مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة”.

ودعا المتحدث “من يروج أو يدعي غلق المعبر إلى الرجوع إلى البيانات الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة ومسؤولي الإغاثة الدولية الذين قاموا بزيارة المعبر، التي أكدت جميعها أن الجانب المصري قام بكل الإجراءات التي تكفل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع بأسرع وقت وبشكل مستدام”.

وفي وقت سابق، أكد مدير الإعلام في معبر رفح البري من الجانب الفلسطيني وائل أبو محسن دخول 98 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية إلى القطاع من خلال المعبر اليوم.

وقال مصدر أمني مصري لـ”وكالة أنباء العالم العربي”، إن 550 من حملة الجنسيات الأجنبية ومزدوجي الجنسية خرجوا اليوم من قطاع غزة من خلال معبر رفح.