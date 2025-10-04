السبت 12 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 4 أكتوبر 2025 |
الخارجية الهندية: ستارمر يزور الهند يومي 8 و9 أكتوبر

منذ 24 دقيقة
الخارجية الهندية

قالت وزارة الشؤون الخارجية الهندية في بيان، اليوم السبت “إن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر سيقوم بأول زيارة رسمية له إلى الهند يومي الثامن والتاسع من أكتوبر تشرين الأول”.

ووقعت بريطانيا والهند اتفاقية للتجارة الحرة في يوليو تموز أثناء زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، وتهدف الاتفاقية إلى خفض الرسوم الجمركية على مجموعة من السلع منها المنسوجات والخمور والسيارات وتوسيع فرص وصول الشركات إلى السوق.

واختتمت المحادثات بشأن اتفاق التجارة في مايو أيار بعد ثلاث سنوات من المفاوضات المتقطعة، وكثف الجانبان الجهود لإبرام اتفاق في ظل اضطرابات الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

    المصدر :
  • رويترز

