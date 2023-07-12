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الخارجيّة الروسيّة: حلف الأطلسي يعود إلى "مخططات الحرب الباردة"

منذ 52 دقيقة
مبنى الخارجية الروسية

مبنى الخارجية الروسية

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أشارت وزارة الخارجية الروسية اليوم الأربعاء، إلى أنّ أحدث قمة لحلف شمال الأطلسي أظهرت أن الحلف الغربي يعود إلى “مخططات الحرب الباردة”، مضيفة أن الكرملين مستعد للرد على التهديدات باستخدام جميع الوسائل اللازمة.

وجاء في بيان للوزارة: “سيجري تحليل نتائج قمة فيلنيوس بعناية مع الأخذ في الاعتبار التحديات والتهديدات لأمن روسيا ومصالحها التي تم تحديدها. سنرد في الوقت المناسب وبطريقة مناسبة باستخدام جميع الوسائل والأساليب المتاحة لنا.. وبالإضافة إلى القرارات التي اتخذت بالفعل سنواصل تعزيز التنظيم العسكري والنظام الدفاعي للبلاد”.

 

    المصدر :
  • رويترز

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