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الخرطوم تنفي زيارة وفد سوداني لإسرائيل وإنشاء قاعدة روسية

15 - أبريل - 2021
العاصمة السودانية - الخرطوم

العاصمة السودانية - الخرطوم

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نفى مجلس السيادة الانتقالي في السودان، اليوم الخميس، الأنباء التي تناولتها بعض وسائل الإعلام عن زيارة وفد سوداني إلى إسرائيل، وعن إنشاء قاعدة روسية على الأراضي السودانية.

وحسب بيان رسمي من مجلس السيادة الانتقالي في السودان، قال وزير الدفاع السوداني، الفريق ياسين إبراهيم ياسين، بأن مجلس الأمن والدفاع السوداني:

“يستنكر ما تناولته الوسائط الإعلامية من أخبار حول البدء في إنشاء قاعدة روسية وزيارة وفد حكومي إلى إسرائيل، جازما بعدم دقة تلك المعلومات”.
وأضاف وزير الدفاع، بأن الاجتماع ( مجلس الأمن والدفاع) تطرق أيضا إلى: “الرؤية الوطنية حول المبادرة الإماراتية لإزالة التوتر على الحدود مع الجارة إثيوبيا”، وأضاف أن مجلس الأمن والدفاع قد “ثمن المبادرة والجهود التي ظلت تقدمها دولة الإمارات العربية الشقيقة”.

وأوضح الوزير السوداني “بأن المبادرة تطرح وضع العلامات الحدودية وفقا لاتفاقية 1902، كأساس لأي تعاون أو تفاهمات لاحقة مؤكدا تمسك السودان بحقه القانوني في أراضيه”.

وعقد مجلس الأمن والدفاع اليوم اجتماعا في القصر الجمهوري برئاسة رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، لمناقشة القضايا الأمنية بالبلاد.

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