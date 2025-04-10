الخرطوم تنفي ما تم تداوله حول زيارة مبعوث سوداني لإسرائيل

أكدت الحكومة السودانية، الخميس، عدم إرسال أي مبعوث إلى إسرائيل، وذلك بعد تداول وسائل إعلام محلية تقارير حول زيارة سرية للفريق أول الصادق إسماعيل، المبعوث الشخصي لرئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، إلى تل أبيب الأسبوع الماضي، والتي قيل إنها بهدف مناقشة جهود التطبيع مع إسرائيل.

وأكد وزير الإعلام السوداني خالد علي الأعيسر، في بيان أن “الحكومة السودانية أنها لم ترسل أي مبعوث إلى إسرائيل”، دون تفاصيل أخرى عن هوية المبعوث.

وأضاف، أن “ما تداولته بعض وسائل الإعلام بهذا الشأن عارٍ تماماً من الصحة”.

ودعا وسائل الإعلام إلى “تحري الدقة والموضوعية والمهنية وتجنب نشر معلومات غير موثوقة”.

وفي 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2020، أعلن السودان تطبيع علاقته مع إسرائيل، لكن قوى سياسية عديدة أعلنت رفضها القاطع للتطبيع.

والثلاثاء، قال موقع صحيفة “الراكوبة السودانية” (إلكترونية خاصة) إنه “بعد أسبوعين من استعادة الجيش السوداني السيطرة على القصر الرئاسي في الخرطوم، كشف مسؤول عسكري سوداني (لم يذكره) أن الصادق إسماعيل، مبعوث القائد العسكري عبد الفتاح البرهان، زار إسرائيل الأسبوع الماضي”.

وأضاف الموقع: “ظلت الزيارة سرية حتى اختتامها”.

وذكرت الصحيفة أن “الزيارة كانت تهدف إلى التنسيق مع إسرائيل بشأن كيفية الترويج للبرهان لدى الإدارة الأمريكية الجديدة وتخفيف التوترات مع دولة الإمارات العربية المتحدة”.