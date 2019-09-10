الخرطوم.. حمدوك يرأس اليوم أول اجتماعات حكومته

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يعقد مجلس الوزراء السوداني، اليوم الثلاثاء، أول اجتماع له برئاسة عبدالله حمدوك، ويتوقع أن تناقش الجلسة الأسس والخطط التي يسير عليها المجلس في تنفيذ مهامه خلال الفترة الانتقالية.

من جانبها، أكدت وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي، إنتصار الزين صغيرون، عقب تسلمها مهامها رسمياً، الاثنين، أن مجلس الوزراء سيناقش في جلسة اليوم مسألة فتح الجامعات.

وقد أدى وزراء الحكومة الانتقالية في السودان اليمين الدستورية، الأحد، أمام رئيس القضاء، بابكر عباس، ورئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، ورئيس الحكومة عبدالله حمدوك، بالقصر الجمهوري في الخرطوم.

وعقد المجلس السيادي والحكومة اجتماعاً مشتركاً مساء الأحد.

ومن المتوقع أن تستهل الحكومة الوليدة خلال الأيام القليلة المقبلة، أولى مهامها بمناقشة ملفات عدة، على رأسها بدء مفاوضات في دارفور والمنطقتين (جنوب كردفان والنيل الأزرق)، والأزمات الاقتصادية التي أثقلت كاهل البلاد على مدى سنوات عديدة من حكم الرئيس المعزول عمر البشير.

وستعمل الحكومة، وهي الأولى منذ الإطاحة بنظام البشير في أبريل الماضي، بموجب اتفاق لتقاسم السلطة مدته 3 سنوات تم توقيعه الشهر الماضي بين الجيش والمدنيين.

وكان حمدوك قد شدد في خطابه، أثناء إعلان ولادة حكومته، أن أولوياتها إيقاف الحرب وبناء السلام، مشيداً بجهود قادة حركات الكفاح المسلح، ومهنئاً الجبهة الثورية بتوحدها في مؤتمر جوبا.