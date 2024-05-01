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الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على أفرادا وكيانات صينية مرتبطة بروسيا

منذ ساعة واحدة
وزارة الخزانة الأمريكية

وزارة الخزانة الأمريكية

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أظهرت مذكرة منشورة على الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأمريكية أن واشنطن فرضت عقوبات جديدة متعلقة بروسيا اليوم الأربعاء 1 أيار/مايو الجاري، على مئات الأفراد والكيانات.

وورد في المذكرة الصادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أن المستهدفين من بينهم شركات وأفراد موجودون في الصين وهونغ كونغ.

يذكر أن، روسيا بدأت عمليات عسكرية داخل الأراضي الأوكرانية يوم 24 فبراير2022، بعدما تلقت روسيا الكثير من التهديدات وأهمها انضمام كييف إلى حلف شمال الأطلسي «حلف الناتو» ومع مرور أشهر على تلك الحرب، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن ضم أول 4 أقاليم أوكرانية إلى روسيا وهي «جمهورية دونيتسك الشعبية، وجمهورية لوهانسك الشعبية، وخيرسون، وزابوريجيا»، وتم ذلك بحضور نواب البرلمان وممثلي الأقاليم.

وبالفعل صدق مجلس النواب الروسي «الدوما» على انضمام تلك الأقاليم، ومع بداية الهجمات الروسية قامت الدول الغربية بفرض عقوبات على موسكو، بهدف وقف هذا الحرب، لكن روسيا استمرت ولم تبال بأحد، بل هي من قامت بفرض عقوبات على الدول التي لم تؤيد موقفها في الحرب على أوكرانيا.

    المصدر :
  • رويترز

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