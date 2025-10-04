السبت 12 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 4 أكتوبر 2025 |
الخزانة الأميركية تسعى لإصدار عملة معدنية عليها صورة ترامب

منذ 48 دقيقة
التصاميم التي اقترحتها وزارة الخزانة الأميركية تحمل صورة ترامب على الوجه الأول للعملة النقدية (مواقع التواصل الإجتماعي)

الفرنسية
أعلن مسؤولون أمس الجمعة 3\10\2025 أن وزارة الخزانة الأميركية تنظر في إصدار عملة نقدية معدنية من فئة دولار واحد تحمل صورة الرئيس دونالد ترامب، وذلك بمناسبة الذكرى الـ250 لاستقلال البلاد.

وأعاد وزير الخزانة سكوت بيسنت مشاركة منشور لأمين الخزانة براندون بيتش يتضمن تصاميم أولية لهذه العملة.

ونشر بيتش على منصة أكس مسودات التصاميم الأولية مرفقة بتعليق أنه “يتطلع إلى مشاركة المزيد منها قريبا، بمجرد انتهاء الإغلاق الحكومي الأميركي”.

ويُظهر أحد التصاميم صورة لترامب على الوجه الأول للعملة النقدية، بينما يحمل الوجه الثاني صورة أخرى له رافعا قبضته أمام علم أميركي مع عبارة “حارب حارب حارب”.

وهذه الصورة أخذت بعد محاولة اغتياله العام الماضي خلال حملته الانتخابية.

وكان الكونغرس قد أقر عام 2020 تشريعا وقعه ترامب خلال ولايته الأولى يسمح لوزارة الخزانة بإصدار عملات معدنية من فئة دولار واحد “بتصاميم رمزية للاحتفال بالذكرى الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة”.

ويمكن لوزارة الخزانة صك عملات معدنية وإصدارها خلال فترة عام واحد تبدأ في يناير/كانون الثاني 2026.

ويفرض الكونغرس الأميركي قيودا على استخدام وزارة الخزانة لصور أشخاص أحياء في تصاميم العملات، ومن غير الواضح ما إذا كانت تصاميم عملة ترامب ستواجه عقبات بموجب القوانين الحالية.

