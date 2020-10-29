الخزانة الأميركية تفرض عقوبات على أفراد وكيانات مرتبطة بإيران

فرضت اليوم الخميس الخزانة الأميركية عقوبات على أفراد وكيانات مرتبطة بإيران. وأعلنت أنها فرضت عقوبات أميركية على شركات ساعدت في بيع منتجات بترولية إيرانية.

وأشار واشنطن في هذا السياق إلى أن إيران استغلت مصارف عراقية لنقل أموال لحزب الله. كما صادرت أسلحة أرسلها الحرس الثوري للحوثيين، كما صادرت في بحر العرب أسلحة إيرانية كانت في طريقها للحوثيين.

في سياق متصل، فرضت وزارة الخارجية الأميركية أيضا عقوبات على 5 كيانات لمشاركتها في معاملات مرتبطة بصناعة النفط والبتروكيماويات في إيران، وشملت عقوباتها 3 أفراد.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية أعلنت في 19 آذار/ مارس الماضي، فرض عقوبات على 5 شركات تتخذ من الإمارات مقرات لها بسبب إبرامها صفقات مع شركة نفطية إيرانية.

وأوضحت الوزارة أن قائمة العقوبات أدرجت فيها شركات “Alam Althrwa”، و”Alphabet International DMCC”، و”Alwaneo”، و”Petro Grand FZE”، و”Swissol Trade DMCC”.

وفي 18 آذار/ مارس الماضي، أيضاً أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرضها عقوبات على 7 كيانات “مرتبطة بإيران”.

وأفادت وكالة رويترز، أن العقوبات الأميركية استهدفت 7 شركات بتروكيميائية، من بينها شركات في جنوب أفريقيا وهونغ كونغ، بذريعة “مساعدتها طهران بقطاعها النفطي”.

وأكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، فرض بلاده عقوبات على ٥ علماء في مجال الطاقة النووية الإيرانية بسبب ما وصفه بـ”استمرار طهران في تحدي المجتمع الدولي بنشاطاتها النووية”.