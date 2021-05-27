الخزانة الأميركية: سنراجع العقوبات على إيران عند عودتها للاتفاق النووي

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الخميس، أنها ستراجع العقوبات على إيران عند عودتها للاتفاق النووي بعد تصريحات الرئيس الإيراني حسن روحاني، حول وجود عقوبات عالقة.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تخوض إيران والقوى الكبرى مباحثات حالياً في فيينا سعياً لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 الذي عرض على طهران رفع عقوبات عنها مقابل موافقتها على تشديد القيود على برنامجها النووي.

وأعلن روحاني في وقت سابق الخميس، أنه تم الاتفاق على رفع العقوبات الرئيسية عن بلاده، إلا أنه أقر بوجود عقوبات أخرى عالقة.

كما قال إن “هناك عقوبات أخرى يجب رفعها لتنفيذ الاتفاق النووي بشكل كامل”.

إلى ذلك أوضح أن الوفد المفاوض في العاصمة النمساوية طلب “رفع العقوبات كاملة وليس على شكل خطوة بخطوة”، في إشارة ربما إلى صعوبة تحقيق هذا المطلب.

يذكر أن الاتفاق الهادف أساساً إلى منع إيران من حيازة السلاح النووي، يترنح منذ انسحاب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب منه عام 2018 وتشديده العقوبات على طهران.

وإيران التي ردت بالتراجع تدريجياً عن تنفيذ غالبية التزاماتها الأساسية بموجب الاتفاق، تسعى لرفع العقوبات.