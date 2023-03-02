الخزانة الأميركيّة تفرض عقوبات جديدة على إيران

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الخميس، فرض عقوبات إضافية على إيران، مشيرة إلى أنّها تستهدف شركات وسفن شحن وبتروكيماويات.

وقبل أسابيع فرضت الولايات المتحدة، عقوبات على 9 شركات قالت إنها “متورطة في إنتاج أو بيع أو شحن منتجات بترولية إيرانية بمئات الملايين من الدولارات إلى مشترين في آسيا”، وفقًا لبيان وزارة الخزانة الأميركية.

وتعد هذه العقوبات أحدث إجراء للإدارة الأميركية بهدف محاولة الحد من قدرة الحكومة الإيرانية على جني الأموال من منتجات الطاقة الخاضعة للعقوبات حيث لا تزال جهود إحياء الاتفاق النووي الإيراني متوقفة إلى أجل غير مسمى، فيما تواصل إيران تزويد روسيا بطائرات بدون طيار تستخدمها في غزو أوكرانيا الوحشي.

وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، براين نيلسون، إنّ إيران تلجأ بشكل متزايد إلى المشترين في شرق آسيا لبيع منتجاتها البتروكيماوية والبترولية، في انتهاك للعقوبات الأميركية.

وأضاف أن الولايات المتحدة تواصل التركيز على استهداف مصادر طهران للعائدات غير المشروعة، وستواصل فرض عقوباتها على أولئك الذين يسهلون هذه التجارة عن عمد.

ويستهدف الإعلان في حينه 6 شركات بتروكيماويات مقرها إيران والشركات التابعة لها، بالإضافة إلى 3 شركات في ماليزيا وسنغافورة ساعدت في بيع وشحن المنتجات البترولية الإيرانية من شركة النفط الوطنية الإيرانية.