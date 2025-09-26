الخطوط الجوية التركية توقع اتفاقية لشراء 225 طائرة من بوينج

أعلنت شركة الخطوط الجوية التركية اليوم الجمعة عن خطتها لشراء 225 طائرة من شركة بوينج، تشمل 75 طائرة من طراز بي 787-9 وبي 787-10، منها 50 طلباً مؤكداً و25 طلباً اختيارياً، على أن يتم تسليم هذه الطائرات بين عامي 2029 و2034.

كما أكملت الشركة مفاوضاتها لشراء 150 طائرة إضافية من طرازي 737-8 ماكس و737-10 ماكس، تشمل 100 طلباً مؤكداً و50 طلباً اختيارياً، على أن يعتمد تنفيذ هذه الطلبيات على نجاح المفاوضات مع شركة تصنيع المحركات سي.إف.إم إنترناشونال بشأن المحركات وخدمات صيانتها.

وجاءت هذه الخطوة بعد اجتماع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أشار إلى إمكانية رفع العقوبات الأمريكية عن تركيا إذا وافقت على وقف شراء النفط الروسي، ما يمهد الطريق لاستكمال صفقات شراء الطائرات الأمريكية.