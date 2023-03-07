الخطوط الجوية القطرية تعلن عن زيادة رحلاتها 21%

أعلنت الخطوط الجوية القطرية الثلاثاء خططا لزيادة كبيرة في النشاط في ظل تعافي قطاع الطيران من الجائحة.

وقالت الشركة لدى كشفها عن مستهدفاتها في معرض آي.تي.بي للسياحة في برلين إنها ستضيف سبع وجهات، وستعيد تسيير رحلات إلى 11 وجهة أخرى وسترفع عدد الرحلات من وإلى 35 سوقا، وهو ما يشكل زيادة 21 بالمئة في الرحلات بحلول يوليو\تموز 2023، بالمقارنة مع الشهر نفسه في العام الماضي.

وقال الرئيس التنفيذي للخطوط القطرية أكبر الباكر إن الشركة متحفظة في خططها بسبب اعتمادها على تسلم طائرات من إيرباص وبوينج، وهذا هو الظهور الأول للباكر منذ تسوية نزاع قانوني كبير مع إيرباص.