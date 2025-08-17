الخطوط الجوية الكندية ترجئ استئناف عملياتها

قالت الخطوط الجوية الكندية (إير كندا)، اليوم الأحد، إنها علقت خططها لاستئناف عملياتها بعد أن وجه الاتحاد الكندي لموظفي القطاع العام أعضاءه من المضيفين والمضيفات إلى رفض توجيهات مجلس العلاقات الصناعية الكندي بالعودة إلى العمل.

وأضافت شركة الطيران أنها ستستأنف رحلاتها اعتبارا من مساء غد الاثنين.

وحذّر الاتحاد الكندي لموظفي القطاع العام الذي يمثلهم من أن أعضاءه سيواصلون الإضراب حتى تُجبرهم الحكومة على العودة إلى العمل.

وأضاف أن مطالب الاتحاد تتعلق بالحصول على بدل مالي مقابل ساعات العمل على الأرض وأثناء صعود المسافرين إلى الطائرات إذ انها غير مدفوعة الأجر حالياً، بالإضافة إلى زيادة الأجور.

تُقل شركة طيران “إير كندا” 130 ألف مسافر يوميا، وتُسيّر رحلات مباشرة إلى 180 مدينة حول العالم.