الأربعاء 20 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 14 ديسمبر 2022 |
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الخطوط الجوية المغربية تلغي رحلاتها الى قطر.. اليكم السبب

منذ 6 دقائق
شركة الخطوط الملكية المغربية

شركة الخطوط الملكية المغربية

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قالت شركة الخطوط الملكية المغربية إنها ألغت جميع الرحلات الجوية التي كانت مقررة الأربعاء، لنقل المشجعين إلى قطر لحضور مباراة نصف نهائي كأس العالم بين المغرب وفرنسا وعزت ذلك إلى قرار قالت إن السلطات القطرية اتخذته.

وقالت الشركة في بيان أُرسل عبر البريد الإلكتروني “عقب القيود الأخيرة التي فرضتها السلطات القطرية، تأسف الخطوط الملكية المغربية لإبلاغ عملاء بإلغاء رحلاتهم التي تشغلها الخطوط الجوية القطرية”.

ولم يرد المكتب الإعلامي الدولي للحكومة القطرية على طلبات تعليق.

وأعلنت الخطوط الملكية المغربية في وقت سابق أنها ستسير 30 رحلة إضافية لنقل مشجعين إلى قطر لحضور مباراة نصف النهائي المقررة مساء الاربعاء 14\12\2022، بيد أن مصدرا في وكالة سفر تابعة لشركة الطيران المغربية قال أمس الثلاثاء 13\12\2022 إنه سيتم تنظيم 14 رحلة فقط.

ويعني إلغاء الرحلات السبع التي كانت مقررة الاربعاء، أن شركة الطيران الوطنية المغربية لم تتمكن إلا من تسيير سبع رحلات فقط أمس الثلاثاء 13\12\2022، مما يعني أن المشجعين الذين حجزوا بالفعل تذاكر المباراة أو غرفا فندقية لا يمكنهم السفر.

وقالت شركة الطيران المغربية إنها ستعيد ثمن تذاكر الطيران للعملاء واعتذرت لهم.

ولم يرد المتحدث باسم الخطوط الملكية المغربية أو الخطوط الجوية القطرية على طلب تعليق قدمته رويترز.

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