الخطوط القطرية تتكبد خسائر تفوق 4 مليار دولار

بلغت الخسائر السنوية للخطوط الجوية القطرية 14.9 مليار ريال (4.1 مليار دولار) للسنة المالية المنتهية في الـ31 من مارس.

وتشمل هذه الخسارة هبوطا بقيمة الأصول بقيمة 8.4 مليار ريال قطري (2.3 مليار دولار أمريكي) بسبب إيقاف عمليات أسطول طائراتها إيرباص A380 وA330.

وكانت الخسائر التشغيلية للمجموعة أقل بنسبة 7% عند 1.1 مليار ريال قطري (288.3 مليون دولار أمريكي) مقارنة بالعام المالي الماضي، مع تحسن واضح في معيار EBITDA حيث وصل إلى 6 مليار ريال قطري (1.6 مليار دولار أمريكي)، مقارنة بـ5 مليار ريال قطري (1.4 مليار دولار أمريكي) في العام الماضي، لتؤكد نجاح المبادرات التي اتخذتها المجموعة للتغلب على التحديات العديدة.

وأكدت شركة الطيران المملوكة للدولة في نتائج أعمالها السنوية المنشورة يوم الاثنين، أنها تلقت مليار دولار إضافية من الحكومة القطرية خلال السنة المالية علاوة على ملياري دولار تلقتها سابقا.

وأشارت الشركة إلى أن الشحن الجوي والقدرة على التكيف لعبا دورا مهما في التعافي، حيث حافظت القطرية للشحن الجوي على مكانتها كأكبر شركة شحن جوي عالميا، وزادت من حصتها السوقية خلال العام المالي.

وقالت في التقرير إن عدد رحلاتها اليومية نما بنسبة تجاوزت ثلاثة أضعاف، مع تسجيل رقم قياسي تمثل بتشغيل 183 رحلة في اليوم في شهر مايو لعام 2020.

وشهدت الناقلة الجوية ارتفاعا في عدد الأطنان التي تمت مناولتها بنسبة 4.6% مقارنةً بالعام المالي الماضي، مع مناولة 2.727.986 طن (الوزن الإجمالي) في 2020 – 2021، وقادت هذه الزيادة نمو عائدات القطرية للشحن الجوي إلى أكثر من الضعف.