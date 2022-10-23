الخطوط الكويتية تتوقع العودة لنقطة التعادل بنهاية 2024

توقع مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية الأحد 23/1/2022 أن تتمكن الشركة من إيقاف الخسائر السنوية التي تسجلها منذ سنوات ‏وأن تصل إلى نقطة التعادل بين الإيرادات والمصروفات بنهاية 2024.‏

وكانت الشركة المملوكة للدولة تتوقع أن تصل لنقطة التعادل بحلول 2026، لكن صفقة للطائرات وقعتها مع إيرباص هذا العام عجلت ‏من خطة التعافي.‏

وقال الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الكويتية ‏علي الدخان في مؤتمر صحفي إن الشركة تتوقع تسجيل خسائر سنوية ما بين 50 إلى ‏‏60 مليون دينار (161.27-193.52 مليون دولار) في 2022.‏

وأضاف أن مقارنة هذه الخسائر بخسائر 2019 وقدرها 107 ملايين دينار، وهي آخر سنة قبل جائحة فيروس كورونا التي عصفت ‏بصناعة الطيران، تُظهر أن الشركة “بالتأكيد في تقدم وتحسن”.‏

وقال “الخطوط الجوية الكويتية عادت إلى الطريق الصحيح، طريق التطور والنجاح إن شاء الله.. النتائج يوم بعد يوم تثبت ذلك”.‏

وكانت الخطوط الجوية الكويتية أعلنت في فبراير شباط أنها رفعت حجم طلبية سابقة من إيرباص من 28 طائرة إلى 31 طائرة، في ‏صفقة قيمتها ثلاثة مليارات دولار.‏