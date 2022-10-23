الخطوط الكويتية تتوقع العودة لنقطة التعادل بنهاية 2024

توقع مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية الأحد 23/1/2022 أن تتمكن الشركة من إيقاف الخسائر السنوية التي تسجلها منذ سنوات وأن تصل إلى نقطة التعادل بين الإيرادات والمصروفات بنهاية 2024.
وكانت الشركة المملوكة للدولة تتوقع أن تصل لنقطة التعادل بحلول 2026، لكن صفقة للطائرات وقعتها مع إيرباص هذا العام عجلت من خطة التعافي.
وقال الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الكويتية علي الدخان في مؤتمر صحفي إن الشركة تتوقع تسجيل خسائر سنوية ما بين 50 إلى 60 مليون دينار (161.27-193.52 مليون دولار) في 2022.
وأضاف أن مقارنة هذه الخسائر بخسائر 2019 وقدرها 107 ملايين دينار، وهي آخر سنة قبل جائحة فيروس كورونا التي عصفت بصناعة الطيران، تُظهر أن الشركة “بالتأكيد في تقدم وتحسن”.
وقال “الخطوط الجوية الكويتية عادت إلى الطريق الصحيح، طريق التطور والنجاح إن شاء الله.. النتائج يوم بعد يوم تثبت ذلك”.
وكانت الخطوط الجوية الكويتية أعلنت في فبراير شباط أنها رفعت حجم طلبية سابقة من إيرباص من 28 طائرة إلى 31 طائرة، في صفقة قيمتها ثلاثة مليارات دولار.