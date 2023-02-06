الخوذ البيضاء: عشرات القتلى جراء الزلزال في شمال غرب سوريا

قال منقذون إن الزلزال الذي وقع في ساعة مبكرة من صباح الاثنين أودى بحياة العشرات وأصاب المئات في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في سوريا، والتي دمرت بالفعل خلال ما يقرب من 12 عاما من الحرب.

وقالت منظمة الخوذ البيضاء إن الزلزال أدى إلى سقوط مئات الجرحى وعشرات القتلى وتقطعت السبل بالناس في برد الشتاء.

وأفادت وسائل الإعلام الحكومية بمقتل أكثر من 230 شخصا، وهو عدد يعتقد أنه يشمل فقط الذين يعيشون في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة.

وأوضح مساعد لوزير الصحة السوري، إن حصيلة الزلزال ارتفعت إلى 237 قتيلا و639 جريحا.

وأعلن الدفاع المدني السوري الذي يعمل في المناطق الخاضعة لسيطرة مقاتلي المعارضة، الاثنين، شمال غرب سوريا “منطقة منكوبة” جراء الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا صباح اليوم.

وجاء في بيان للدفاع المدني أنه تم الإعلان عن ذلك على إثر الزلزال “في الشمال السوري وتطبيقاً لآلية الطوارئ والاستجابة في الدفاع المدني السوري، ونتيجة للوضع الكارثي من انهيار المباني والتصدعات الحادة والمئات من الإصابات والعالقين والعشرات من القتلى ونظراً لنقص الإمكانيات والخدمات، وعدم توفر مراكز الإيواء ونقاط التجمع الآمنة وظروف الطقس العاصفة والمثلجة ودرجات الحرارة المنخفضة”.