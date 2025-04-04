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الخوف يجتاح أسواق المال مع احتدام الحرب التجارية العالمية

منذ 20 ساعة
أسواق المال

أسواق المال

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زادت التقلبات في الأسواق المالية اليوم الجمعة، وارتفع “مقياس الخوف” الرئيسي في وول ستريت إلى أعلى مستوى في ثمانية أشهر، في الوقت الذي أظهرت فيه مؤشرات السوق الأخرى تزايد قلق المستثمرين من تداعيات الرسوم الشاملة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتراجعت أسواق الأسهم العالمية وانخفضت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي اليوم الجمعة، مع اتجاه المؤشر ناسداك المجمع نحو هبوط طويل، بعد أن فرضت الصين رسوما جمركية جديدة على جميع السلع الأمريكية مما أثار مخاوف من حرب تجارية عالمية موسعة.

وارتفع مؤشر التقلب في بورصة شيكاجو التجارية، وهو مقياس قائم على اختبار قلق مستثمري الأسهم حيال توقعات السوق على المدى القريب، نحو 15.54 نقطة إلى 45.56، في أعلى مستوى منذ أغسطس آب.

وبلغ أحدث ارتفاع للمؤشر 11.97 نقطة إلى 41.99.

وقال جو تيجاي، مدير محفظة في راشونال إيكويتي آرمور فاند “وصول مؤشر التقلب إلى 40 هو علامة على الخوف بالتأكيد”.

وأضاف “عادة ما ترى مؤشر 40 حين يكون هناك شيء أكثر من عمليات البيع المعتادة… نوع ما من مخاطر الائتمان، ومخاطر هامش الأرباح، وهو ما قد يتسبب في حدوث عدوى قد تمتد إلى فئات الأصول الأخرى”.

ويراقب المستثمرون الذين تضرروا من عمليات البيع الحادة هذا العام مقياس التقلب كمؤشر على ضغوط السوق. وانخفض مؤشر ستاندرد اند بورز نحو 11 بالمئة هذا العام.

واتسع نطاق القلق اليوم الجمعة، ولم يسلم أي سوق من التقلبات.

وفي أسواق العملات، ارتفع مؤشر التقلب الضمني لليورو لشهر واحد إلى أعلى مستوى في عام واحد عند 9.68، حيث انخفضت العملة الموحدة 1.1 بالمئة مقابل الدولار. وترنح الدولار الأمريكي أمام التدفق السريع للأخبار المتعلقة برسوم ترامب الجمركية والتدابير المضادة من الدول الأخرى.

وقالت هيلين جيفن، مديرة التداول في شركة مونكس يو.إس.إيه في واشنطن “تذبذب تسعير العملات الأجنبية بشدة ولم تكن حركة الدولار سلسة”.

    المصدر :
  • رويترز

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