الداخلية القطرية تؤكد مقتل مدير مكتب خليل الحية في الهجوم الإسرائيلي على الدوحة

منذ 37 دقيقة
وزارة الداخلية القطرية

أكدت وزارة الداخلية القطرية -مساء أمس الأربعاء- مقتل جهاد رياح حسن لبد مدير مكتب خليل الحية رئيس حركة حماس في غزة ورئيس الوفد المفاوض، إثر هجوم إسرائيلي استهدف مقرات سكنية يقيم فيها قادة من الحركة بالعاصمة الدوحة، الثلاثاء.

وقالت الوزارة في بيان “تم التأكد من هوية الشهيد جهاد رياح حسن لبد الذي انتقل إلى رحمة الله جراء الاعتداء الذي استهدف يوم أمس الثلاثاء أحد المقرات السكنية التي يقيم فيها عدد من أعضاء المكتب السياسي لحماس”.

وأضافت أن فرقها بموقع الحادث “عثرت على أشلاء بشرية في مواقع متفرقة، ويعكف حاليا الفريق القطري لتحديد هويات ضحايا الكوارث للتعرف على هوياتهم بدقة”.

وقالت الداخلية القطرية إنها ستواصل متابعة التطورات، وإعلان أي مستجدات عبر القنوات الرسمية “فور التحقق منها”.

وأول أمس، أعلنت إسرائيل مسؤوليتها عن الهجوم الذي استهدف قادة لحماس في قطر.

ومن جانبها أعلنت حماس أن وفدها المفاوض بقيادة خليل الحية نجا من محاولة الاغتيال، بينما قتل نجله همام، وجهاد لبد مدير مكتب الحية، و3 مرافقين هم عبد الله عبد الواحد، ومؤمن حسونة، وأحمد المملوك.

كما أفادت الداخلية القطرية -في بيان- باستشهاد أحد أفراد قوة الأمن الداخلي (لخويا) وإصابة آخرين.

وقد أثار العدوان الإسرائيلي على قطر إدانات عربية ودولية، وسط دعوات لردع إسرائيل ووقف اعتداءاتها التي تمثل خرقا فاضحا للقانون الدولي.

وبهذا الهجوم وسعّت إسرائيل اعتداءاتها بالمنطقة، إذ شنت في يونيو/حزيران الماضي عدوانا على إيران، وترتكب منذ نحو عامين إبادة جماعية متواصلة بقطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، وتنفذ غارات جوية على لبنان وسوريا واليمن.

    المصدر :
  • الجزيرة

