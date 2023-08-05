الدخان يُغطّي سماء الخرطوم.. ومحيط سلاح المدرعات مسرح لمعارك محتدمة

تحتدم المعارك منذ صباح اليوم في العاصمة الخرطوم، في محيط سلاح المدرعات التابع للجيش السوداني، مع تحليق مكثف لطائراته. فيما دوت أصوات المدفعية الثقيلة والأسلحة الرشاشة، وسمع دوي انفجارات، وشوهدت أعمدة الدخان متصاعدة من أحياء متاخمة لسلاح المدرعات جنوبي الخرطوم.

كما أظهرت مقاطع انتشار لأفراد من الجيش في محيط القيادة العامة قرب جهاز الأمن والمخابرات العامة.

وكانت “العربية/الحدث”، قد أفادت السبت، بأن القوات المسلحة السودانية وصلت إلى مناطق في محيط القيادة العامة ومطار العاصمة الخرطوم، ونشرت قوات عسكرية فيها.

يشار إلى أن تلك المناطق كانت شهدت معارك ضارية واشتباكات بين الطرفين منذ بدء الاقتتال الدامي قبل أشهر، في محاولة من كليهما للسيطرة عليها.

أما مدينة أم درمان فيسودها هدوء مع استمرار لتحليق طائرات الاستطلاع التابعة للجيش في ضواحي المنطقة.

وبدأ الصراع في السودان يوم الـ15 أبريل/ نيسان الماضي، وقد توصل الطرفان لعدة اتفاقيات لوقف إطلاق النار بوساطة سعودية أميركية، إلا أنها لم تصمد.

كما تم تعليق المفاوضات التي جرت في جدة الشهر الماضي، بعد أن تبادل طرفا الصراع الاتهامات بانتهاك الهدنة.

وأسفر النزاع حتى الآن عن مقتل 3 آلاف شخص على الأقل، وتشريد أكثر من 3 ملايين.