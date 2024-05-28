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"الدعم السريع" في السودان تنفي تأسيس دولة منفصلة في دارفور

منذ 10 دقائق
قائد قوات "الدعم السريع" حميدتي

قائد قوات "الدعم السريع" حميدتي

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بعد سيطرة قوات “الدعم السريع” في السودان على مدينة الفاشر في إقليم دارفور، تصاعدت الاتهامات والشائعات حول نيتها لإقامة دولة منفصلة في المنطقة. وفي هذا السياق، أصدرت “الدعم السريع” بيانًا نافيةً فيه هذه الادعاءات، مؤكدة التزامها بوحدة السودان

وقالت “الدعم السريع”، في بيان على منصة “إكس”، إن “الحديث عن تأسيس دولة منفصلة في دارفور ادعاءات رخيصة، ومحاولة لقلب الحقائق في مساعٍ يائسة لتعويض الهزائم، بمزاعم وأحاديث ممجوجة عن دولة متوهمة في مُخيّلتهم”.

 

 

وأضافت: “رؤية قوات الدعم السريع المبذولة للجميع، ونضالات مقاتليها وتضحياتهم الجسام في شتى بقاع الوطن وتبني قضايا التغيير، تؤكد الحرص على وحدة السودان أرضا وشعبا، بجانب إعادة بناء الوطن على أسس من السلام والعدالة والديمقراطية”.

وأشارت إلى أن “أساليب تضليل الرأي العام بأحاديث مُفبركة عن استهداف النازحين لن تنطلي على أحد”، مؤكدة أن “الجيش وحلفاءه أشعلوا الأحداث في الفاشر ثم لاذوا للاحتماء بالمدنيين واستخدامهم دروعاً بشرية، بغرض الاستعطاف وإثارة الرأي العام”.

وكانت منظمة الهجرة الدولية أعلنت، السبت، سقوط قتلى وجرحى إضافة إلى نزوح 1500 أسرة في مدينة الفاشر؛ جراء الاشتباكات المستمرة في الفاشر.

    المصدر :
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