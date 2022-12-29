الدفاعات الأوكرانية تتصدى لجميع الصواريخ التي استهدفت كييف

استهدف الجيش الروسي عدة مناطق ومدن أوكرانيا بأكثر من 100 صاروخ، وتمكنت الدفاعات الجوية الأوكرانية من إسقاط كل الصواريخ الروسية الستة عشر التي استهدفت العاصمة كييف، الخميس، بحسب ما أعلن رئيس الإدارة العسكرية في المدينة.

وكتب سيرغي بوبكو على تلغرام “رُصد ستة عشر صاروخا فوق كييف وتم إسقاطها كلها”.

وأضاف “ألحقت شظايا الصواريخ التي أسقطت أضرارا بثلاثة منازل وسيارة في حي دارنيتسكي وشركة صناعية في حي غولوسييفسكي وملعب للأطفال في حي بيتشيرسكي. وجرح ثلاثة أشخاص ونقلوا إلى المستشفى”.

وقد استهدفت ضربات “مكثفة” بأكثر من 120 صاروخا روسيا مدنا أوكرانية عدة، بما فيها العاصمة كييف صباح الخميس، وفق ما أفادت القوات المسلحة والرئاسة في أوكرانيا.

وقال الجيش الأوكراني إنه أسقط 54 صاروخا من أصل 69 أطلقتها روسيا في أحدث موجة من الضربات الجوية، الخميس.

وكتب الجنرال فاليري زالوغني، قائد القوات الأوكرانية على موقع تلغرام “أطلق المعتدون صباح اليوم صواريخ كروز من الجو والبحر، وصواريخ موجهة مضادة للطائرات على منشآت البنية التحتية للطاقة في بلدنا”.

وبعد سلسلسة من الانتكاسات العسكرية الميدانية في أواخر الصيف والخريف، غيرت موسكو استراتيجيتها العسكرية وبدأت في أكتوبر تقصف بانتظام وبعشرات الصواريخ والطائرات المسيرة محولات ومحطات كهربائية في أوكرانيا.