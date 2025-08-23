الدفاعات الجوية الروسية تسقط مسيرة كانت متجهة إلى موسكو

الحرب بين روسيا و أوكرانيا - تعبيرية عن "أيستوك"

أعلن رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين أن الدفاعات الجوية أسقطت طائرة مسيرة كانت متجهة إلى العاصمة الروسية، مشيرا الى أن متخصصين يفحصون الشظايا على الأرض.

وأفادت وكالة النقل الجوي الروسية (روسافياتسيا) بأن مطارات عدة في وسط روسيا علقت عملياتها بسبب مخاوف إزاء أمن المجال الجوي.

وكشف مسؤولون في مطار سان بطرسبرغ، ثاني أكبر المدن الروسية، أن عشرات الرحلات الجوية تأجلت.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن وحدات الدفاع الجوي التابعة لها اعترضت ودمرت 32 طائرة مسيرة على مدى ثلاث ساعات فوق عدد من المناطق في وسط البلاد