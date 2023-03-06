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الدفاعات الجوية الروسية تسقط 3 صواريخ في منطقة بيلجوردو

منذ ساعة واحدة
الدفاعات الجوية الروسية- أرشيفية

الدفاعات الجوية الروسية- أرشيفية

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قال حاكم منطقة بيلجورود الجنوبية الروسية المتاخمة لأوكرانيا إن شخصا واحدا على الأقل أصيب في المنطقة، الاثنين، بعد أن أسقطت القوات الروسية ثلاثة صواريخ.

وقال الحاكم فياتشيسلاف جلادكوف على تطبيق تيليجرام إن الحطام المتساقط أدى أيضا إلى سقوط بعض خطوط الكهرباء بالقرب من بلدة نوفي أوسكول ولكن لم يُعرف على الفورالنطاق الكامل للأضرار.

ولم يذكر جلادكوف من يعتقد أنه أطلق الصواريخ لكنه اتهم في الماضي القوات الأوكرانية على الجانب الآخر من الحدود القريبة بشن هجمات مماثلة.

تقع بيلجورود على حدود منطقة خاركيف الأوكرانية وتعرضت مرارا لقصف منذ بداية الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا قبل عام.

ولم تعلن أوكرانيا بشكل شبه تام مسؤوليتها عن الهجمات داخل روسيا وعلى الأراضي التي تسيطر عليها روسيا في أوكرانيا.

    المصدر :
  • رويترز

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