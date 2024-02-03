الدفاعات الجوية اﻷوكرانية تعلن إسقاط 9 مسيرات روسية

أفادت القوات الجوية الأوكرانية ومسؤول إقليمي، اليوم السبت، أن الدفاعات الجوية أسقطت تسعا من بين 14 طائرة مسيرة روسية في هجوم خلال الليل استهدف البنية التحتية للطاقة في مدينة كريفي ريه. وفق وكالة رويترز.

ويشار إلى أن هذا هو ثاني هجوم بالطائرات المسيرة خلال يومين على كريفي ريه الواقعة بوسط أوكرانيا. ويذكر أن المدينة هي مسقط رأس الرئيس فولوديمير زيلينسكي.

وقال رئيس بلدية المدينة أولكسندر فيلكول إن منشآت طاقة تعرضت للقصف مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن آلاف السكان، كما تعطلت إمدادات المياه والتدفئة في بعض المناطق مع انخفاض درجات الحرارة إلى ما دون درجة التجمد بقليل.

وأضاف فيلكول أن المستشفيات تعمل حاليا على مولدات الكهرباء للحصول على الطاقة.

وذكرت القوات الجوية في بيان أنه تم إسقاط طائرات مسيرة إيرانية الصنع من طراز شاهد فوق أربع مناطق في وسط وجنوب البلاد.

وأسقطت القوات الجوية الأوكرانية يوم أمس الجمعة 2 شباط/فبراير الجاري، إحدى عشرة طائرة روسية مسيرة، وفق وكالة رويترز.

وقالت القوات الجوية الأوكرانية اليوم الجمعة، إن الدفاعات الجوية أسقطت 11 من أصل 24 طائرة مسيرة روسية استهدفت البنية التحتية الحيوية في جنوب شرق البلاد.

وقالت شركة يوكرينرجو المشغلة للشبكة الوطنية للكهرباء إنه بعد هجوم الطائرات المسيرة الذي وقع خلال الليل، انقطع التيار في مدينة كريفي ريه بمنطقة دنيبروبتروفسك بجنوب شرق البلاد.