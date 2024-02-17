الدفاعات الروسية: أسقطنا 33 مسيرة أوكرانية استهدفت مناطق روسية

أسقطت الدفاعات الروسية 33 مسيرة أوكرانية استهدفت مناطق روسية اليوم السبت 17 شباط/فبراير الجاري.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 33 مسيرة أوكرانية هاجمت عدة مناطق روسية خلال الليل.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: “تم إحباط محاولة من نظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية جديدة بـ33 مسيرة استهدفت الأراضي الروسية”

وأضافت الوزارة: “تم إسقاط 4 مسيرات في مقاطعة بلغورود، و4 في مقاطعة فورونيج، وواحدة في مقاطعة كورسك و18 في مقاطعة بريانسك و6 في مقاطعة كالوغا”.

يشار إلى أن القوات الأوكرانية تستهدف بشكل شبه يومي المرافق المدنية جنوب غربي روسيا في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونج وروستوف والقرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ والمدفعية.