الدفاعات الروسية تسقط مسيرة قرب موسكو وإغلاق مطارات بوسط البلاد

منذ 10 دقائق
الدفاعات الجوية الروسية

قال سيرغي سوبيانين رئيس بلدية موسكو “إن الدفاعات الجوية أسقطت، اليوم السبت، طائرة مسيرة كانت متجهة إلى العاصمة الروسية”، مضيفا أن متخصصين يفحصون الشظايا على الأرض.

وقالت وكالة النقل الجوي الروسية (روسافياتسيا) إن عدة مطارات في وسط روسيا علقت عملياتها بسبب مخاوف إزاء أمن المجال الجوي.

وقال مسؤولون في مطار سان بطرسبرج، ثاني أكبر المدن الروسية، إن عشرات الرحلات الجوية تأجلت.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن وحدات الدفاع الجوي التابعة لها اعترضت ودمرت 32 طائرة مسيرة على مدى ثلاث ساعات فوق عدد من المناطق في وسط البلاد.

    المصدر :
  • رويترز

