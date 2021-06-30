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الدفاعات السعودية تعترض مسيرة مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية

30 - يونيو - 2021
عناصر تابعة لميليشيا الحوثي-أرشيفية

عناصر تابعة لميليشيا الحوثي-أرشيفية

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اعترضت الدفاعات الجوية السعودية طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه المنطقة الجنوبية من المملكة.

وقال التحالف العربي بقيادة السعودية: “الدفاعات السعودية تعترض وتدمر طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا تجاه المنطقة الجنوبية”.

كما أشار إلى: “استمرار محاولات الميليشيا الحوثية تعمد استهداف المدنيين والأعيان المدنية”، مؤكدا أنه “يتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والتعامل مع التهديد الوشيك”.

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