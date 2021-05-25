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الدفاع الأرمنية: إطلاق نار من الجانب الأذربيجاني للحدود... وسقوط قتيل

25 - مايو - 2021
الحدود الأرمنية

الحدود الأرمنية

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أعلنت وزارة الدفاع الأرمنية في بيان لها اليوم الثلاثاء عن مقتل شخص نتيجة إطلاق نار من أراضي أذربيجان على مواقع للجيش الأرمني في منطقة حدودية شرقي البلاد.

بحسب البيان وقع الحادث بعد ظهر اليوم، وتضمن استهداف عناصر من الجيش الأرمني في أحد المخافر بأسلحة نارية، وفي وقت سابق هذا الشهر توترت الأوضاع على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان، حيث أعلنت الحكومة الأرمنية في 12 ايار أن قوات أذربيجانية دخلت إلى منطقة سونيك حيث حاولت تنفيذ أعمال “لترسيم الحدود”.

وقالت الدفاع الأرمنية في وقت لاحق إن جزءا من العسكريين الأذربيجانيين الذين دخلوا أراضي البلاد، عاد إلى مواقعه الأصلية، وذلك بحسب RT

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