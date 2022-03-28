الأثنين 5 ذو الحجة 1443 ﻫ - 4 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الدفاع الأوكرانية: القوات الروسية غير قادرة على التقدم في أي مكان

28 - مارس - 2022
عناصر من الجيش الأوكراني

عناصر من الجيش الأوكراني

A A A
طباعة المقال

قالت هانا ماليار نائبة وزير الدفاع الأوكراني، اليوم الإثنين، إن القوات الروسية تعيد تجميع صفوفها لكنها غير قادرة على التقدم في أي مكان داخل أوكرانيا.

وأضافت أن القوات الروسية تحاول تعزيز مواقعها التي تسيطر عليها بالفعل وتحاول خرق دفاعات كييف لكن ليس أمامها فرصة للاستيلاء على العاصمة.

وتابعت في إفادة صحفية دون أن تورد دليلا على تحركات القوات الروسية “حتى اليوم يعيد العدو تجميع صفوفه لكنه غير قادر على التقدم إلى في مكان داخل أوكرانيا”.

ومن المقرر إن يبدأ مفاوضين أوكرانيين وروسا محادثات سلام في اسطنبول في وقت لاحق اليوم الإثنين.

وكان أوليكسي أريستوفيتش مستشار الرئيس الأوكراني، قد صرح الأحد، بأن أوكرانيا تشن هجمات صغيرة مضادة في الوقت الذي يحاول فيه الجيش الروسي تطويق قواتها في شرق البلاد.

وقبل أيام أعلنت روسيا تحقيق الأهداف الرئيسية لعمليتها العسكرية في أوكرانيا وأنها ستركز جهودها على ما وصفته بـ”تحرير الشرق”.

قال رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية اليوم الأحد إن روسيا تريد تقسيم أوكرانيا إلى قسمين، كما حدث عند تقسيم كوريا إلى شمالية وجنوبية، وتعهد بشن حرب عصابات “شاملة” لمنع تقسيم البلاد.

وحث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الغرب على منح بلاده دبابات وطائرات وصواريخ لصد القوات الروسية في حين قالت حكومته إن قوات موسكو تستهدف مستودعات الوقود والغذاء

    المزيد من أخبار العالم

    وزير الخارجية التركي
    وزير الخارجية التركي عن العملية المحتملة في سوريا: سنقوم بما هو ضروري
    قناة السويس - رويترز
    قناة السويس تحقق أعلى إرادات في تاريخها.. كم بلغت؟
    عنصران من الجيش الأوكراني في لوغانسك(رويترز)
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    بعد السيطرة على لوغانسك.. روسيا تصوّب تركيزها على المنطقة المجاورة

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    قوات الأمن الدنماركية في محيط مركز التسوق الذي تعرض لحادث إطلاق النار
    فيديو وصور.. أول ظهور لمنفذ هجوم الدنمارك الدموي قبل وبعد اعتقاله
    نجيب ميقاتي
    هجوم حاد ّمن ميقاتي.. التيار الوطني الحر هو من يقوم بالحملات والعرقلة
    عناصر من حزب الله
    تفاصيل مثيرة عن مهمة غواصي حزب الله عند الحدود البحرية