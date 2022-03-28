الدفاع الأوكرانية: القوات الروسية غير قادرة على التقدم في أي مكان

قالت هانا ماليار نائبة وزير الدفاع الأوكراني، اليوم الإثنين، إن القوات الروسية تعيد تجميع صفوفها لكنها غير قادرة على التقدم في أي مكان داخل أوكرانيا.

وأضافت أن القوات الروسية تحاول تعزيز مواقعها التي تسيطر عليها بالفعل وتحاول خرق دفاعات كييف لكن ليس أمامها فرصة للاستيلاء على العاصمة.

وتابعت في إفادة صحفية دون أن تورد دليلا على تحركات القوات الروسية “حتى اليوم يعيد العدو تجميع صفوفه لكنه غير قادر على التقدم إلى في مكان داخل أوكرانيا”.

ومن المقرر إن يبدأ مفاوضين أوكرانيين وروسا محادثات سلام في اسطنبول في وقت لاحق اليوم الإثنين.

وكان أوليكسي أريستوفيتش مستشار الرئيس الأوكراني، قد صرح الأحد، بأن أوكرانيا تشن هجمات صغيرة مضادة في الوقت الذي يحاول فيه الجيش الروسي تطويق قواتها في شرق البلاد.

وقبل أيام أعلنت روسيا تحقيق الأهداف الرئيسية لعمليتها العسكرية في أوكرانيا وأنها ستركز جهودها على ما وصفته بـ”تحرير الشرق”.

قال رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية اليوم الأحد إن روسيا تريد تقسيم أوكرانيا إلى قسمين، كما حدث عند تقسيم كوريا إلى شمالية وجنوبية، وتعهد بشن حرب عصابات “شاملة” لمنع تقسيم البلاد.

وحث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الغرب على منح بلاده دبابات وطائرات وصواريخ لصد القوات الروسية في حين قالت حكومته إن قوات موسكو تستهدف مستودعات الوقود والغذاء