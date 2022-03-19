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الدفاع الأوكرانية تعلن وقف تقدم القوات الروسية نحو كييف

19 - مارس - 2022
آخر تحديث: 19 - مارس - 2022 6:40 مساءً
الجيش الأوكراني يواصل تصديه للغزو الروسي

الجيش الأوكراني يواصل تصديه للغزو الروسي

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قالت وزارة الدفاع الأوكرانية إنها تمكنت من إيقاف تقدم القوات الروسية نحو كييف وأجبرتها على التراجع مسافة 70 كيلومترا عن العاصمة.

وأضافت الوزارة أن القوات الأوكرانية تمكنت من صد تقدم الجيش الروسي في ميكولايف، كما أن مدينة ماريوبول ما زالت تحارب ضد القوات الروسية.

مع تواصل الحرب للأسبوع الرابع، دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي روسيا إلى إجراء محادثات سلام جدية لإنهاء الحرب، في ظل حديث عن تقدم في المفاوضات بين الجانبين.

سياسيا أيضا، قالت موسكو إنها تجهز ردا على ما وصفتها بالعقوبات الأميركية والأوروبية غير الشرعية.

ميدانيا، قالت قيادة الأركان الأوكرانية إن القوات الروسية فشلت حتى الآن في محاصرة العاصمة كييف، وأكدت مقتل جنرال روسي كبير في المعارك، مشيرة إلى أن سيطرة القوات الروسية على ميناء ماريوبول (جنوب) تمنع أوكرانيا “مؤقتا” من الوصول إلى بحر آزوف.

وقد أظهرت صور التقطت بواسطة الأقمار الصناعية أن الروس يحفرون خنادق في محيط العاصمة كييف لإخفاء آلياتهم، مما يشير إلى أنهم يعتزمون إطالة أمد الحرب، ويأتي ذلك بينما أكد مسؤول عسكري أميركي أن القوات الروسية لا تزال متوقفة إلى حد كبير في جميع أنحاء أوكرانيا.

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