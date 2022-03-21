الدفاع الأوكرانية: لا يمكن إحصاء عدد ضحايا الحرب التي تشنها روسيا

قال وزير الدفاع الأوكراني، وليكسي ريزنيكوف، إنه لا يمكن إحصاء عدد ضحايا الحرب التي تشنها روسيا في أوكرانيا، مؤكداً أن موسكو ترتكب مجزرة جماعية في مدينة ماريوبول التي تتعرض لقصف مستمر منذ 3 أسابيع.

وأضاف ريزنيكوف، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره البريطاني، أن الآلاف من الأوكرانيين قتلوا في الحرب، وأنه لا يمكن إحصاء عدد ضحايا الحرب في أوكرانيا.

وأكد وزير الدفاع الأوكراني أن الحرب الروسية على بلاده ستتسبب في مجاعة، مطالباً بتشديد العقوبات على موسكو.

وأشار إلى أن الهجوم الروسي دمر منشآت مدنية، متابعاً: “علينا العمل معا وأخذ إجراءات من أجل وقف الغزو الروسي”.

وكان الجيش الروسي قد أمر سكان المدينة الواقعة جنوب شرق أوكرانيا بالاستسلام، قائلا إن من يقوم بتنفيذ هذا الأمر سيسمح له بالمغادرة عبر ممرات آمنة.

وأعلنت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني أن القوات الأوكرانيا لن تلقي بأسلحتها ولن تغادر مدينة ماريوبول المحاصرة.

وقال الجيش الأوكراني أن القوات الجوية الروسية غيّرت إستراتيجيتها الهجومية في أعقاب الخسائر الأولية التي تكبدتها.

وقال المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية يوري إجنات إنه “خلال 25 يوما تكبد المحتلون الروس خسائر فادحة في القوات البرية والجوية: 96 طائرة و118 مروحية والعشرات من صواريخ كروز والطائرات المسيرة”.

واستجابة لهذه الخسائر، ظهرت إستراتيجية جديدة، وعلى مدار يومين يوجد استخدام متزايد لطائرات الاستطلاع المسيرة لرصد نتائج الهجمات الصاروخية، على حد قوله.

ولم يتسن التأكد من هذه المعلومات بشكل مستقل.