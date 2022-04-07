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الدفاع الأوكرانية: هدف روسيا البعيد هو الاستيلاء على كل أوكرانيا

منذ 42 دقيقة
آخر تحديث: 7 - أبريل - 2022 2:43 مساءً
من صور الدمار في مدينة بوتشا الأوكرانية

من صور الدمار في مدينة بوتشا الأوكرانية

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قالت نائبة وزير الدفاع الأوكرانية هانا ماليار اليوم الخميس إن هدف روسيا البعيد هو الاستيلاء على جميع أنحاء أوكرانيا رغم أن تركيزها في الأمد القصير ينصب على القتال في شرق أوكرانيا. وأضافت أن القوات الروسية تحاول كسب الوقت في أوكرانيا حيث كثفت موسكو عملياتها الاستخباراتية في البلاد وتعلمت أفضل السبل لمحاربة القوات الأوكرانية

المعارك في ماريوبول

وفي تطور جديد، أعلن المتحدث باسم قوات دونيتسك الانفصالية أن المعارك انتهت في وسط ماريوبول، وتتركز الآن في منطقة معمل آزوف للحديد.

وأضاف “دخلنا ميناء ماريوبول وندفع القوات الأوكرانية باتجاه المنطقة الصناعية”، مشيرا إلى أن قرابة 3 آلاف عسكري أوكراني لا يزالون في ماريوبول.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن القوات الروسية دمرت مدينة ماريوبول تقريبا، وإنها تمنع المساعدات الإنسانية من الوصول إلى المدينة، مؤكدا أن قواته استطاعت صد الهجمات الروسية على مدينة أوديسا.

ومن جهته، قال أوليكسي أريستوفيتش المستشار في الرئاسة الأوكرانية اليوم الخميس إن الهجمات الجوية الروسية تركز الآن بالأساس على مناطق شرق البلاد، مضيفا أن القوات الروسية تسعى لتطويق القوات الأوكرانية في المنطقة.

وذكر أن مدينة ماريوبول الجنوبية المحاصرة صامدة وأنه يعتقد أن الجهود الروسية لمحاصرة القوات الأوكرانية في الشرق ستذهب سدى. وأضاف في حديث على التلفزيون الوطني “الوضع تحت السيطرة”.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قالت إن قواتها ستمضي قدما لدخول مدينة ماريوبول بعد رفض الجنود الأوكرانيين المهلة الروسية للخروج من المدينة.

    المصدر :
  • رويترز
  • وكالات

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