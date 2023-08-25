الجمعة 9 صفر 1445 ﻫ - 25 أغسطس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الدفاع البريطانية: مقتل بريجوجن "مرجح جدا" لكن لا يوجد دليل قاطع

منذ 5 دقائق
يفجيني بريجوجن زعيم فاغنر

يفجيني بريجوجن زعيم فاغنر

A A A
طباعة المقال

قالت وزارة الدفاع البريطانية الجمعة إنه ليس هناك دليل قاطع حتى الآن على أن يفجيني بريجوجن رئيس مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة كان على متن الطائرة التي تحطمت وقتل جميع ركابها هذا الأسبوع، لكن وفاته “مرجحة جدا”.

وقالت السلطات الروسية إن بريجوجن كان مدرجا ضمن ركاب الطائرة التي سقطت شمال غربي موسكو الأربعاء، بعد شهرين من قيادته تمردا فاشلا على قادة الجيش.

وفتحت السلطات الروسية تحقيقا في الحادث لكنها لم تؤكد رسميا هوية الجثث العشر التي تم انتشالها من بين حطام الطائرة.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية في تحديث نُشر على منصة إكس “لا يوجد دليل قاطع حتى الآن على أن بريجوجن كان على متن الطائرة، وهو معروف باتخاذ إجراءات أمنية استثنائية. ومع ذلك، فمن المحتمل جدا أنه توفي بالفعل”.

وأضافت الوزارة “وفاة بريجوجن سيكون لها حتما تأثير كبير على استقرار مجموعة فاجنر. هيمنت سماته الشخصية من نشاط مفرط وجرأة استثنائية والسعي لتحقيق النتائج والقسوة الشديدة على فاجنر ومن غير المرجح أن تتوفر في أي خليفة له”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

يفجيني بريجوجين
فاغنر تتمرد على روسيا
جماعة مؤيدة لأوكرانيا تدعو فاغنر للثأر لمقتل قائدها
قائد انقلاب النيجر الجنرال عبد الرحمن تياني
النيجر تسمح بتدخل مالي وبوركينا فاسو في حالة هجوم "إكواس"
الذهب
تراجع الذهب مع ارتفاع الدولار

الأكثر قراءة

الأمن العام
الأمن العام يحذر من استخدام تطبيق "MOMONDO"
سقوط طوافة للجيش اللبناني في بحمدون
فيديو وصور.. سقوط طوافة للجيش اللبناني في بحمدون
هاتف آيفون
سامسونغ تجهز ضربة قاضية لآيفون 15