الدفاع البريطانية: مقتل بريجوجن "مرجح جدا" لكن لا يوجد دليل قاطع

قالت وزارة الدفاع البريطانية الجمعة إنه ليس هناك دليل قاطع حتى الآن على أن يفجيني بريجوجن رئيس مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة كان على متن الطائرة التي تحطمت وقتل جميع ركابها هذا الأسبوع، لكن وفاته “مرجحة جدا”.

وقالت السلطات الروسية إن بريجوجن كان مدرجا ضمن ركاب الطائرة التي سقطت شمال غربي موسكو الأربعاء، بعد شهرين من قيادته تمردا فاشلا على قادة الجيش.

وفتحت السلطات الروسية تحقيقا في الحادث لكنها لم تؤكد رسميا هوية الجثث العشر التي تم انتشالها من بين حطام الطائرة.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية في تحديث نُشر على منصة إكس “لا يوجد دليل قاطع حتى الآن على أن بريجوجن كان على متن الطائرة، وهو معروف باتخاذ إجراءات أمنية استثنائية. ومع ذلك، فمن المحتمل جدا أنه توفي بالفعل”.

وأضافت الوزارة “وفاة بريجوجن سيكون لها حتما تأثير كبير على استقرار مجموعة فاجنر. هيمنت سماته الشخصية من نشاط مفرط وجرأة استثنائية والسعي لتحقيق النتائج والقسوة الشديدة على فاجنر ومن غير المرجح أن تتوفر في أي خليفة له”.