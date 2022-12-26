الأثنين 2 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 26 ديسمبر 2022 |
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الدفاع التايوانية: 43 طائرة تابعة للقوات الجوية الصينية عبرت خط المنتصف بمضيق تايوان

منذ 7 دقائق
الصين

الصين

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أعلنت وزارة الدفاع التايوانية، أنّ 43 طائرة تابعة للقوات الجوية الصينية عبرت خط المنتصف بمضيق تايوان خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية مع مواصلة بكين أنشطتها العسكرية بالقرب من الجزيرة التي تعتبرها الصين جزءاً من أراضيها.

وقالت الصين إنّها أجرت “تدريبات هجومية” في البحر والمجال الجوي حول تايوان، الأحد، رداً على ما وصفته باستفزاز تايبه والولايات المتحدة.

وعبرت الطائرات المشاركة في التوغل الأخير لفترة وجيزة خط المنتصف بمضيق تايوان، وهو منطقة عازلة غير رسمية، وفقًا لخريطة قدمتها وزارة الدفاع التايوانية.

وقالت الوزارة إنّه رُصد 7 سفن تابعة للبحرية الصينية بالقرب من تايوان، مشيرة إلى أنّ تايوان أرسلت طائرات مقاتلة لإبعاد الطائرات الصينية.

وصعدت الصين ضغوطها في السنوات الأخيرة على الجزيرة المتمتعة بحكم ذاتي لقبول حكم بكين.

وتقول حكومة تايوان إنها تريد السلام، لكنها ستدافع عن نفسها إذا تعرضت للهجوم.

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