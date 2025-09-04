الدفاع التركية توجه تحذيراً لـ"قسد" وتطالبها بالاندماج في الجيش السوري

وجهت وزارة الدفاع التركية، اليوم الخميس، تحذيرا لقوات سوريا الديمقراطية ذات الغالبية الكردية (قسد)، وطالبتها بالاندماج في الجيش السوري والتخلي عن كل سلوك يمس بوحدة البلاد.

وقالت وزارة الدفاع التركية إن عدم وفاء قوات سوريا الديمقراطية بتعهداتها “يشكل تهديدا لوحدة سوريا ولأمننا الوطني”.

وشددت الوزارة على أن تنظيم قسد لم يف بتعهداته بنزع السلاح والاندماج مع الدولة السورية.

وأوضحت أنها ستقدم عند الضرورة كل أنواع الدعم اللازم لسوريا “سواء للإسهام في استقرارها أو لضمان أمن تركيا”.

وجاء في إفادة للوزارة “على تنظيم “قسد” الإرهابي الالتزام بالاندماج في الجيش السوري والتخلي عن أي عمل أو خطاب يمس بوحدة البلاد”.

يذكر أنه في العاشر من مارس/ آذار الماضي، وقّع الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، اتفاقا لدمج المؤسسات المدنية والعسكرية شمال شرقي سوريا ضمن إدارة الدولة، بما فيها المعابر والمطار وحقول النفط والغاز، وتأكيد وحدة أراضي البلاد، ورفض التقسيم.

وتقول تقارير إن قوات سوريا الديمقراطية نقضت هذا الاتفاق أكثر من مرة.

تهريب أسلحة

وأمس الأربعاء، أحبطت القوات السورية عملية تهريب أسلحة من ريف دمشق لقوات سوريا الديمقراطية التي تقودها وحدات حماية الشعب الكردية (قسد)، وفي الوقت ذاته خاض الجانبان اشتباكات في ريف الرقة.

وقد أعلنت وزارة الداخلية السورية الثلاثاء ضبط ومصادرة شحنة أسلحة وذخائر متنوعة في ريف دمشق كانت معدّة للتهريب إلى مناطق سيطرة قسد.

وقالت الداخلية في بيان إن قيادة الأمن الداخلي في محافظة ريف دمشق نفذت كمينا محكما، تمكنت خلاله من ضبط ومصادرة شحنة أسلحة وذخائر متنوعة تضمنت قواذف آر بي جي وأسلحة متوسطة وخفيفة، كانت معدة للتهريب إلى مناطق سيطرة “قسد”، إضافة إلى القبض على السائق.

وأضافت أن الجهات المختصة باشرت تحقيقاتها لكشف جميع المتورطين، تمهيدا لإحالتهم إلى القضاء واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وأكدت الوزارة استعداد الأجهزة الأمنية للتصدي لمحاولات زعزعة الاستقرار، ومواصلة العمل لحماية المواطنين والحفاظ على سيادة الدولة.