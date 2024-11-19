الدفاع الجوي الروسي يسقط طائرات مسيرة أوكرانية في 6 مناطق

جندي أوكراني يطلق النار من مدفع هاوتزر ذاتي الدفع باتجاه القوات الروسية على خط الجبهة بالقرب من بلدة تشاسيف يار. رويترز

قال مسؤولون إن وحدات الدفاع الجوي الروسية اعترضت طائرات مسيرة أوكرانية في ست مناطق في جنوب البلاد ووسطها في وقت متأخر أمس الاثنين.

وذكروا أنه تم الإبلاغ عن وقوع بعض الأضرار على الأرض وعدم سقوط قتلى أو جرحى.

وقال ألكسندر جوسيف حاكم منطقة فورونيج المتاخمة لشمال شرق أوكرانيا إن طائرات مسيرة هاجمت مصنعا ينتج بضائع “مدنية فقط”، ما أدى إلى نشوب حريق. وتم إجلاء عاملي المصنع ولم تقع إصابات.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن عددا غير محدد من الطائرات المسيرة تم اعتراضه في منطقتي بريانسك وكورسك الواقعتين على الحدود أيضا. وأضافت الوزارة أن الدفاعات الجوية اعترضت طائرات مسيرة في منطقة روستوف على الحدود الشرقية لأوكرانيا ومنطقة كالوجا في الشمال.

أما في منطقة بيلجورود المقابلة لشمال شرق أوكرانيا، فقال فياتشيسلاف جلادكوف حاكمها إنه تسنى إسقاط “عدة” طائرات مسيرة دون سقوط قتلى أو جرحى.

وتابع جلادكوف أن الحطام المتساقط من إحدى الطائرات المسيرة ألحق أضرارا بأحد المصانع ومواقع بنية تحتية وخطوط كهرباء في بلدة ألكسييفكا الواقعة شمال الحدود.

وانقطعت الكهرباء بشكل مؤقت عن بعض المناطق وتوجهت أطقم الطوارئ إلى الموقع لإصلاح الأضرار.

وأظهر مقطع مصور منشور على مدونات عسكرية روسية وأمريكية انفجارات واندلاع حريق في ألكسييفكا. ونشر موقع أوكراني مقطعا مصورا لانفجارات في منطقة فورونيج.