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الدفاع الروسية: اكتشاف 240 مسببًا لأمراض خطيرة في مختبرات أوكرانيا

منذ 39 دقيقة
وزارة الدفاع الروسية

وزارة الدفاع الروسية

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء، عن “اكتشاف 240 مسببًا للأمراض الخطيرة، بما فيها الكوليرا والجمرة الخبيثة، في المختبرات الأوكرانية، وهي تقوم بدراستها.

وقال قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية التابعة للقوات المسلحة الروسية إيغور كيريلوف، خلال مشاركته في جلسة لمجلس الاتحاد الروسي: “إن هذه المعلومات تستند إلى تحليل الوثائق المتعلقة بالأنشطة البيولوجية العسكرية للولايات المتحدة”.

وأضاف: “لقد عملنا في أربعة مختبرات (أوكرانية سابقة)، وفي تلك المختبرات التي زرناها، تم العثور على حوالي 240 مادة مسببة للأمراض من أنواع مختلفة، ونحن نواصل دراستها”، موضحا أن “معظم المسسبات تعود للجمرة الخبيثة والكوليرا”.

وأكد كيريلوف أنه “تتوافر لدى روسيا لقاحات وأدوية ضد هكذا أمراض”، مشيرا إلى أن “الدفاع الروسية تتعاون في هذا الملف مع وزارة الصحة وهيئة حماية المستهلك الروسيتين”.

وأمس أعلن مجلس الدوما الروسي أنه سيرسل التقرير النهائي لنتائج عمل اللجنة البرلمانية للتحقيق في أنشطة المعامل البيولوجية الأميركية في أوكرانيا إلى جميع دول العالم.

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