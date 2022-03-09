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الدفاع الروسية: تدمير 90% من المطارات العسكرية الأوكرانية

9 - مارس - 2022
الجيش الروسي يقصف عدة مناطق أوكرانية

الجيش الروسي يقصف عدة مناطق أوكرانية

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قالت وزارة الدفاع الروسية، الأربعاء، إن قواتها دمرت 90% من المطارات العسكرية الأوكرانية التي كانت يتمركز عليها القسم الرئيسي من قوات كييف الجوية.

أشارت الوزارة إلى أنه تم تدمير 953 دبابة ومدرعة أوكرانية منذ بدء العملية العسكرية، بالإضافة لتدمير 146 طائرة ومروحية تابعة للجيش الأوكراني.

وأضافت:”دمرنا أكثر من 90٪؜ من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية”.

ولفتت الوزارة إلى أن مقاتلات حربية أوكرانية عدة غادرت إلى رومانيا ولا تشارك في المعارك.

من ناحية أخرى، قالت إيرينا فيريشوك نائبة رئيس الوزراء الأوكراني في وقت سابق اليوم إن القوات المسلحة وافقت على وقف إطلاق النار -اليوم الأربعاء- في المناطق التي توجد فيها ممرات إنسانية من الساعة 9 صباحا حتى 9 مساء.

وفي جبهات أخرى، أقرت الحكومة الأوكرانية بدخول قوات روسية إلى وسط مدينة سكادوفسك في مقاطعة خيرسون (جنوب)، في حين أعلن الانفصاليون في مقاطعة دونيتسك (شرق) سيطرتهم على مدينة فولنوفاخا (جنوب شرق).

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