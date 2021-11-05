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الدفاع الروسية تشكل قوات احتياطية لمساعدة المناطق في مكافحة كورونا

5 - نوفمبر - 2021

كورونا روسيا

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قالت وزارة الدفاع الروسية، إن الجيش قام بتشكيل احتياطي من قوات ووسائل الخدمة الطبية العسكرية، للمساعدة في علاج المصابين بكورونا في مناطق البلاد.

وأضافت الوزارة، في بيانها اليوم: “ويضم الاحتياطي الذي تم تشكيله، تسعة فرق طبية ذات المهمات الخاصة، وتسعة مستشفيات متنقلة و 100 مجموعة من الأطباء والممرضات. ويشارك الكثير منهم بالفعل في تقديم الرعاية الطبية للمرضى المدنيين المصابين بفيروس كورونا في مناطق مختلفة من روسيا”.

وذكر البيان، أن مجموعات الأطباء والممرضات، تضم عسكريين لهم باع كبير في تشخيص وعلاج مرضى فيروس كورونا، وضمنهم يوجد مختصون في مجالات الإنعاش وعلاج الرئة وأطباء التخدير وغيرهم.

وتابع البيان: “إضافة إلى ذلك، تم نشر أكثر من 2.8 ألف سرير في المؤسسات الطبية التابعة لوزارة الدفاع لعلاج المصابين بفيروس كورونا، وخصص 50٪ من الأسرة الموجودة في هذه المؤسسات، لعلاج المرضى المدنيين”.

ونوهت الوزارة، بأن العسكريين الروس، قاموا منذ بداية الوباء، بعلاج ما يقرب من 10000 مريض مدني من المصابين بكوفيد في المستشفيات أنشأتها قوات وزارة الدفاع.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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