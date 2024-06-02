الدفاع الروسية تعلن السيطرة على بلدة جديدة في "دونيتسك"

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد 2 حزيران/يونيو 2024، أن قواتها حررت بلدة أومانسكويه الواقعة في أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية، فيما بلغ مجموع خسائر الجيش الأوكراني نحو 1500 جندي خلال آخر 24 ساعة.

وقالت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي إن وحدات من مجموعة قوات “الوسط” حررت قرية أومانسكويه، وضربت مواقع أوكرانية في عدد من المناطق الأخرى في دونيتسك، كما صدت 5 هجمات مضادة وكبدت العدو خسائر تتجاوز 360 جنديا.

وفي ما يلي أبر ما ورد في تقرير الدفاع الروسية:

واصلت وحدات من مجموعة قوات “الشمال” تقدمها في عمق دفاعات العدو في خاركوف، وصدت 7 هجمات مضادة، وخسر الجيش الأوكراني نحو 190 عسكريا

سيطرت وحدات من مجموعة قوات “الغرب” على مواقع أكثر ملاءمة ووضربت قوات معادية في خاركوف ولوغانسك ودونيتسك، كما صدت 3 هجمات مضادة، فيما بلغت خسائر العدو نحو 465 جنديا

حسنت وحدات من مجموعة قوات “الجنوب” وضعها على طول خط المواجهة في دونيتسك، وخسر العدو نحو 290 عسكريا على هذا المحور، كما تم تدمير 3 مستودعات ذخيرة ميدانية للقوات الأوكرانية

سيطرت وحدات من مجموعة قوات “الشرق” على مواقع أكثر ملاءمة في دونيتسك، وبلغت خسائر العدو هناك نحو 125 جنديا

أصابت وحدات من مجموعة قوات “دنيبر” قوات ومعدات معادية في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، حيث خسر العدو نحو 70 عسكريا

إصابة محطة رادار لكشف وتتبع الأهداف الجوية من طراز “بي-18″، وتجمعات للقوات والمعدات العسكرية الأوكرانية في 103 مناطق

إسقاط طائرتين من طراز “ميغ-29” تابعتين لسلاح الجو الأوكراني، وتدمير 50 طائرة بدون طيار، و23 قذيفة من راجمات الصواريخ HIMARS أمريكية الصنع، وصاروخين تكتيكيين “توتشكا-أو”، و3 قنابل موجهة من طراز Hammer فرنسية الصنع، وصاروخ “نبتون” مضاد للسفن.