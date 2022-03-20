الدفاع الروسية تعلن خسائر أوكرانيا منذ بدء الحرب

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، الجنرال إيجور كوناشينكوف، اليوم الأحد، إن الجيش الروسي أسقط مروحية و6 طائرات مسيرة وتدمير أنظمة صواريخ مختلفة.

وقال كوناشينكوف، خلال إحاطة إعلامية، إنه منذ بدء العملية العسكرية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، دمرت القوات المسلحة الروسية ما يقرب من 1500 دبابة وأكثر من 200 طائرة مسيرة للقوات الأوكرانية.

وأضاف كوناشينكوف: “تم تدمير 207 طائرة مسيرة، و1467 دبابة ومركبة عسكرية مصفحة، كما تم تدمير نحو 148 منصة إطلاق صواريخ متعددة و573 مدفع ميداني وهاون”.

وتابع كوناشينكوف قائلا: “في اليومين الأخيرين تم تنفيذ ضربات بأسلحة دقيقة بعيدة المدى على منشآت تابعة للقوات العسكرية الأوكرانية”، كاشفا عن إطلاق صواريخ من طراز “كاليبر” من السفن الروسية الواقعة في بحر قزوين وإطلاق صواريخ فائقة لسرعة الصوت مجددا من طراز “كينجال” من طائرات حربية فوق القرم على منشآت تابعة للقوات العسكرية الأوكرانية منها قاعدة لتخزين الوقود بالقرب من قرية كونستانتينوفكا بمنطقة ميكولايف.

وأشار كوناشينكوف إلى أن القوات الجوية الروسية شنت غارات بصواريخ عالية دقة على مركز تدريب تابع للقوات الخاصة الأوكرانية بالقرب من جيتومير، مما أسفر عن مقتل أكثر من 100 عسكري من القوات الخاصة ومرتزقة أجانب.

أظهرت صور التقطت بواسطة الأقمار الصناعية أن الروس يحفرون خنادق في محيط العاصمة الأوكرانية كييف لإخفاء آلياتهم، في حين كشفت مصادر لرويترز عن محاولات أميركية للزج بتركيا في الصراع.

وقالت قيادة الأركان الأوكرانية إن سيطرة القوات الروسية على ميناء ماريوبول (جنوب) تمنع أوكرانيا “مؤقتا” من الوصول إلى بحر آزوف، لكنها أكدت أن القوات الروسية فشلت حتى الآن في محاصرة العاصمة كييف، وأكدت مقتل جنرال روسي كبير في المعارك.